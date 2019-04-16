Суд отпустил из колонии бывшую студентку Караулову

Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшей студентки МГУ Варвары Карауловой, осужденной на 4,5 года за попытку присоединиться к запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство». Об этом сообщает ТАСС.

Прошение об УДО подала осужденная.

На суде Караулова заявила, что допустила «самую большую глупость в жизни».

«Содеянное и произошедшее — самая большая глупость, которую я когда-либо делала в жизни, за которую я не перестаю себя корить, не перестаю об этом думать. Мне странно слышать, что я в этом не раскаиваюсь», — цитирует девушку РИА Новости.

Подсудимая, сдерживая слезы, призналась, что 3,5 года лишения свободы «были по-настоящему тяжелыми» не только для нее, но и для ее близких.

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Караулова добавила, что хотела бы работать и продолжить учебу.

В заключение своего выступления осужденная поблагодарила родителей и правозащитников за поддержку.

15 апреля стало известно, что администрация колонии в Вологодской области, где отбывает наказание Караулова, выступила против ее условно-досрочного освобождения. Причиной послужили взыскания, наложенные на осужденную из-за того, что она расстегнула пуговицу кофты на работе и захотела прилечь отдохнуть, когда почувствовала себя плохо.

По утверждению адвоката, в колонии девушка всегда находится под пристальным и принципиальным вниманием сотрудников. При этом Караулова учится в университете, соблюдает нормы выработки на производстве, не конфликтует с другими осужденными и имеет отличную характеристику от психолога.

Варвару Караулову задержали 4 июня 2015 года при попытке пересечь турецко-сирийскую границу вместе с еще 13 россиянами, собиравшимися примкнуть к ИГ, и вернули в Москву. Спустя полгода ее арестовали и обвинили в попытке вступить в запрещенную организацию. За это преступление Московский окружной военный суд в декабре 2016-го приговорил ее к 4,5 года колонии общего режима. Караулова настаивала на своей невиновности, утверждала, что ехала в Сирию к возлюбленному и не намеревалась участвовать в джихаде.

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