Ехавшая к жениху в ИГ студентка Караулова попросила выпустить ее на свободу

Адвокат осужденной студентки Варвары Карауловой, отбывающей срок в 4,5 года, попросил досрочно ее освободить из колонии, передает РБК.

Защитник Сергей Бадамшин подал в Вологодский городской суд ходатайство об условно-досрочном освобождении девушки.

Осужденная за попытку примкнуть к «Исламскому государству» (запрещено в РФ) Караулова отбывает наказание в исправительной колонии общего режима в Вологодской области.

22 января 2018 года сообщалось, что бывшая студентка МГУ подала прошение о помиловании президенту России. Также осужденная попросила уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову оказать содействие, чтобы этот вопрос был оперативно решен. О решении по поводу ее обращения не сообщалось.

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Как рассказал отец девушки, Варвара в колонии поступила в университет на юридический факультет. Он отметил, что у дочери появилось много друзей, которые стараются ее поддержать.

Варвару Караулову задержали 4 июня 2015 года вместе с еще 13 гражданами России, собиравшимися примкнуть к ИГ, при попытке пересечь турецко-сирийскую границу и вернули в Москву. Спустя полгода ее арестовали и обвинили в попытке вступить в ИГ. За это преступление Московский окружной военный суд в декабре 2016-го приговорил ее к 4,5 годам колонии общего режима. Караулова настаивала на своей невиновности и утверждала, что ехала в Сирию к возлюбленному и не намеревалась участвовать в джихаде.

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