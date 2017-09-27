Адвокат Варвары Карауловой рассказал о ее жизни в колонии и планах на будущее

Адвокат Сергей Бадамшин, представляющий интересы Варвары Карауловой (Александры Ивановой), осужденной за попытку присоединиться к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), рассказал «Интерфаксу» о ее жизни в колонии и планах на будущее.

По его словам, девушка работает в колонии закройщицей, а также решила дистанционно продолжить свое обучение на юридическом факультете по уголовно-правовой специализации. «Приказ о ее зачислении уже есть и направлен в колонию», — отметил он, указав, что учиться Караулова будет в университете «Синергия».

Как только документы из университета поступят в колонию, там должны будут обеспечить условия для ее обучения, добавил он.

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Московский окружной военный суд приговорил Караулову к 4,5 годам колонии общего режима в декабре 2016 года. Приговор вступил в силу 22 марта.

Караулова была арестована 28 октября 2015 года. Ей было 19 лет. К моменту ареста она сменила имя и фамилию и стала по документам Александрой Ивановой.

Девушка была задержана 4 июня 2015 года при попытке незаконно пересечь турецко-сирийскую границу. Вместе с ней под стражу были взяты еще 13 граждан России, собиравшихся примкнуть к ИГ. Уголовное дело в отношении студентки завели только спустя полгода. Караулова заявила, что ехала в Сирию к возлюбленному и не намеревалась участвовать в джихаде.