Варвару Караулову этапировали в колонию

Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова (Александра Иванова), осужденная за попытку присоединиться к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), доставлена в колонию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката девушки Сергея Бадашмина.

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Московский окружной военный суд приговорил Караулову к 4,5 годам колонии общего режима в декабре 2016 года. Приговор вступил в силу 22 марта.

Караулова была арестована 28 октября 2015 года. Ей было 19 лет. К моменту ареста она сменила имя и фамилию и стала по документам Александрой Ивановой.

Девушка была задержана 4 июня 2015 года при попытке незаконно пересечь турецко-сирийскую границу. Вместе с ней под стражу были взяты еще 13 граждан России, собиравшихся примкнуть к ИГ. Уголовное дело в отношении студентки завели только спустя полгода. Караулова заявила, что ехала в Сирию к возлюбленному и не намеревалась участвовать в джихаде.