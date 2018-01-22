Варвара Караулова попросила Путина о помиловании

Варвара Караулова (Александра Иванова), осужденная за попытку примкнуть к «Исламскому государству» (запрещено в РФ), обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» отец девушки Павел Караулов.

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«Варя обратилась с просьбой к президенту о помиловании. Также попросила уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову оказать содействие, чтобы этот вопрос был оперативно решен», — сказал он.

По словам Караулова, в колонии его дочь поступила в университет на юридический факультет. Он отметил, что у девушки появилось много друзей, которые стараются ее поддержать.

«Срок огромный, в жизни молодой активной девочки потеря более двух лет жизни — это трагедия. Мы не теряем надежды на справедливость и надеемся, что это все останется позади», — заключил Караулов.

Варвару Караулову задержали 4 июня 2015 года при попытке пересечь турецко-сирийскую границу. Ее арестовали в октябре того же года, к этому моменту она сменила имя на Александру Иванову. Московский окружной военный суд в декабре 2016-го приговорил ее к 4,5 годам колонии общего режима.

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