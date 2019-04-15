Тюремщики выступили против освобождения Варвары Карауловой по УДО

Руководство колонии в Вологодской области, где отбывает наказание Варвара Караулова (после смены имени — Александра Иванова), выступило против ее условно-досрочного освобождения. Об этом в понедельник, 15 апреля, сообщил ТАСС адвокат девушки Сергей Бадамшин.

Причиной послужили взыскания, наложенные на Караулову из-за того, что она расстегнула пуговицу кофты на работе и захотела прилечь отдохнуть, когда почувствовала себя плохо.

По утверждению Бадамшина, в колонии девушка всегда находится под пристальным и принципиальным вниманием сотрудников. При этом Караулова учится в университете, соблюдает нормы выработки на производстве, не конфликтует с другими осужденными и имеет отличную характеристику от психолога. Адвокат надеется, что суд примет решение в отношении нее, руководствуясь «требованиями закона и милосердием».

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Варвару Караулову задержали 4 июня 2015 года вместе с еще 13 россиянами, собиравшимися примкнуть к ИГ («Исламское государство», террористическая организация, запрещенная в России), при попытке пересечь турецко-сирийскую границу, и вернули в Москву. Спустя полгода ее арестовали и обвинили в попытке вступить в ИГ. За это преступление Московский окружной военный суд в декабре 2016-го приговорил ее к 4,5 годам колонии общего режима. Караулова настаивала на своей невиновности и утверждала, что ехала в Сирию к возлюбленному и не намеревалась участвовать в джихаде.

В конце марта 2019 года адвокат Карауловой подал в Вологодский городской суд ходатайство об условно-досрочном освобождении девушки.

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