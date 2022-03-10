Певец Олег Газманов опроверг свой отъезд из России

Российский певец Олег Газманов отреагировал на слухи о получении израильского гражданства. Пост на эту тему появился в его Instagram-аккаунте.

«Буквально вчера появилось сообщение и развивается слух о том, что я якобы имею гражданство Израиля, двойное гражданство, и о том, что я уже в Израиле. Нет, друзья мои, я в России, я сочиняю музыку, работаю дома, все в порядке, не собираюсь никуда уезжать», — сказал артист.

Он опроверг свой отъезд из страны и пояснил, что хотел подарить жене путешествие на Ямайку, однако отказался от этой идеи. Газманов заявил, что не хочет давать повод СМИ и врагам думать, что он покинул Россию. Певец подчеркнул, что выдержит все нападки, так как он мужчина, но хочет оградить от них свою семью.

5 марта стало известно, что суд Украины вынес постановление о заочном аресте Олега Газманова. Он подозревается в посягательстве на территориальную целостность украинского государства.