Украинский суд заочно арестовал Олега Газманова

Украинский суд вынес постановление о заочном аресте российского певца Олега Газманова. Об этом сообщается в Facebook-аккаунте генпрокурора Украины Ирина Венедиктовой.

Она заявила, что артиста заочно арестовали, так как он подозревается в посягательстве на территориальную целостность украинского государства. «Мы в Украине считаем, что офицеры (они же россияне) сегодня совершают преступления в Украине. И да, мы часто на суше, а они часто на море, и нам не встретиться никак — только в суде», — написала Венедиктова.

Она посоветовала Газманову заняться поиском адвокатов. «Желательно, конечно, с международным бэкграундом. Они не станут вас вводить в заблуждение, и вы, таким образом, сможете реально оценить положение своих дел», — добавила Венедиктова.

Ранее украинский суд заочно арестовал режиссера Никиту Михалкова. Его тоже подозревали в посягательстве на территориальную целостность страны. Генеральный прокурор Украины заявила, что режиссера могут задержать при «пересечении границы практически любого цивилизованного государства».

