В России определились со списком запрещенных для вывоза товаров

Правительство запретило вывозить из России более чем 200 видов товаров до конца 2022 года

Правительство определило перечень товаров и оборудования, которые временно запрещается вывозить из страны, следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале кабмина.

В список включили, в том числе, медицинское оборудование, технологическое оборудование, транспортные средства и сельскохозяйственную технику. В общей сложности в перечне представлено более 200 наименований товаров, среди них также мониторы, проекторы, турбины, станки для обработки металла и камня, железнодорожные вагоны и локомотивы.

В настоящий момент вывезти товары за рубеж нельзя, исключения составляют страны Евразийского экономического союза, а также Абхазия и Южная Осетия. В случае с упомянутыми государствами предполагается, что разрешение дадут российские Минсельхоз, Минтранс, Минпромторг, Минцифры и Минприроды.

Кроме того, до конца года ограничили и вывоз некоторых видов лесоматериалов в «государства, совершившие недружественные действия». Ранее запретить на такой срок экспорт древесины и продуктов из нее в соответствующие страны предложил Минпромторг.

В перечень недружественных государств ранее вошли, в том числе, США, Канада и страны Евросоюза, а также Великобритания, Новая Зеландия, Сингапур, Тайвань, Япония, Южная Корея, Австралия, Швейцария, Норвегия и Украина.