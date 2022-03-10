Зеленскому отказали в обращении к депутатам Израиля по поводу России

Axios: спикер кнессета Израиля Леви не дал Зеленскому обратиться к депутатам по поводу РФ

Спикер кнессета Израиля Микки Леви не дал президенту Украины Владимиру Зеленскому обратиться к депутатам страны по поводу спецоперации России. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на израильских чиновников.

Отмечается, что посол Украины передал официальный запрос на видеообращение украинского лидера к парламентариям, однако спикер кнессета отказал в этом, сославшись на перерыв в заседаниях и отсутствие многих членов в здании, предложив провести частное общение через Zoom.

Портал отмечает, что Леви проконсультировался с МИД Израиля перед тем, как дать ответ, в ведомстве сообщили, что не имеют ничего против такого контакта Зеленского с депутатами.

«Украинцы были сильно разочарованы ответом и не были заинтересованы в частном звонке через Zoom», — приводит издание слова израильского чиновника. Посол Украины ситуацию не прокомментировал.

Отмечается, что для Киева обращение к парламентариям было крайне важно, поскольку это был шанс заручиться поддержкой Иерусалима. Звонок через Zoom представлял для него намного меньше возможностей. После публикаций в прессе спикер кнессета объяснил случившееся планами ремонта в здании на следующей неделе.

6 марта сообщалось, что премьер-министр Израиля Нафтали Беннет трижды за сутки поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.

