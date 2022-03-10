На Украине изымут всю российскую собственность

Президент Украины Зеленский подписал закон о принудительном изъятии собственности России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий правоохранительным органам принудительно изымать всю собственность России и ее граждан на территории страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

«Закон определяет правовые основы принудительного изъятия по мотивам общественной необходимости», — говорится в сообщении украинского парламента.

Как говорится в тексте документа, принудительная конфискация сможет распространяться на все объекты права собственности любого резидента России. Другие подробности инициативы пока не приводятся.

Ранее стало известно, что в турецкой Анталье завершились переговоры министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Сторонам не удалось добиться прекращения огня и новых договоренностей о политическом урегулировании.