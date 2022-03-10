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В России обнулят НДС для отелей

Правительство России введет нулевую ставку НДС на пять лет в туротрасли

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Правительство России поддержало обнуление ставки НДС для организаций, занятых в гостинично-туристической сфере. Об этом сообщается на сайте Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Правительство поддержало введение нулевой ставки НДС для компаний, которые инвестируют в создание туристических объектов. Она (ставка — прим. «Лента.ру») будет действовать пять лет с момента ввода этих объектов в эксплуатацию, в том числе после реконструкции», — пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Льготный НДС смогут получить компании, которые предоставляют в аренду или управляют объектами туротрасли, в том числе отелями и кемпингами, или оказывают при них туристические и экскурсионные услуги, в частности, с использованием инфраструктуры объектов, например, обеспечивают работу горнолыжных подъемников.

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Уточняется, что проект федерального закона об обнулении НДС разработают совместно Ростуризм, Минфин и Минстрой, а реализовываться он будет в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

«Принятое правительством решение об обнулении НДС для субъектов гостиничной отрасли — это самое долгожданное, прорывное и важное решение для развития отрасли за последние десятилетия, которое мы все очень ждали», — прокомментировала новость руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, данная льгота позволит сделать отрасль более конкурентоспособной, привлечь новых инвесторов, а также решить одну из ключевых проблем отечественного туризма — острый дефицит современных качественных отелей.

Ранее президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев рассказал, что практически все популярные, но ограниченные туристические направления можно заменить доступными аналогами. Эксперт отметил, что россиянам все еще доступны Азия, Южная Америка и Африка.

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Валентина Процкова
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