Казахстанская авиакомпания Air Astana сообщила, что приостановит рейсы в Россию

Казахстанская авиакомпания Air Astana приостановила полеты в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что рейсы в Россию приостановлены из-за прекращения страхового покрытия коммерческих полетов в эту страну. Как отмечает Sputnik Казахстан, авиакомпания в срочном порядке решает этот вопрос с правительством Казахстана для скорейшего восстановления рейсов.

Ранее стало известно, что временно приостанавливает полеты в Россию и из нее турецкая авиакомпания Pegasus Airlines. Полеты будут отменены с 13 по 27 марта в связи «с операционными рисками» в условиях санкций против России.