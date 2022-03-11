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Air Astana приостановила полеты в Россию

Казахстанская авиакомпания Air Astana сообщила, что приостановит рейсы в Россию

Фото: Soeren Stache / dpa / Global Look Press

Казахстанская авиакомпания Air Astana приостановила полеты в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что рейсы в Россию приостановлены из-за прекращения страхового покрытия коммерческих полетов в эту страну. Как отмечает Sputnik Казахстан, авиакомпания в срочном порядке решает этот вопрос с правительством Казахстана для скорейшего восстановления рейсов.

Ранее стало известно, что временно приостанавливает полеты в Россию и из нее турецкая авиакомпания Pegasus Airlines. Полеты будут отменены с 13 по 27 марта в связи «с операционными рисками» в условиях санкций против России.

Марина Совина
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