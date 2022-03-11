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Турецкая авиакомпания временно приостановит полеты в Россию

Авиакомпания Pegasus Airlines приостанавливает полеты в Россию и из нее с 13 по 27 марта

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines временно приостанавливает полеты в Россию и из нее, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Сообщается, что полеты будут отменены с 13 по 27 марта в связи «с операционными рисками» в условиях санкций против России. «Наши гости на рейсах в Москву, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Грозный, Махачкалу и Краснодар на эти даты имеют право на бесплатную замену билетов и полный возврат денег», — заявили в компании.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Turkish Airlines изменила правила покупки билетов для россиян в связи с блокировкой российских карт Visa и Mastercard. Однако позже турецкий перевозчик опроверг эту информацию.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Большинство западных стран отреагировали на действия России на Украине жесткими санкциями.

Марина Совина
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