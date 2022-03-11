Более 100 рейсов отменили и задержали в московских аэропортах

В аэропортах Москвы 11 марта отменили или задержали более 100 рейсов

В аэропортах Москвы в пятницу, 11 марта, задержали и отменили в общей сложности более 100 рейсов. О массовых задержках сообщает онлайн-сервис для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

Сообщается, что в Шереметьево задержаны четыре рейса, вылет еще 24 был отменен. Во Внуково задержаны восемь рейсов, 44 отправления отменили вовсе. В Домодедово задержан еще один вылет, отменено 28 отправлений. В общей сложности изменения в расписании московских аэропортов коснулись 109 рейсов.

Данных о задержках и отменах вылетов в Жуковском нет. Причины изменения времени вылета десятков рейсов не сообщаются.

Ранее стало известно, что авиавласти России в очередной раз продлили ограничения на полеты в ряд аэропортов южных регионов страны, запрет будет действовать до 20 марта. Так, действующее закрытие воздушного пространства на юге страны продлится до 20 марта 3:45 по московскому времени.