В России продлили ограничения на полеты в южные регионы страны

В ряде южных регионов России продлили ограничения на полеты до 20 марта

Авиавласти России в очередной раз продлили ограничения на полеты в ряд аэропортов южных регионов страны, запрет будет действовать до 20 марта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в Минтрансе.

Так, по информации собеседника агентства, действующее закрытие воздушного пространства на юге страны продлится до 20 марта 3:45 по московскому времени.

Ранее режим закрытия неба на юге России продляли до 14 марта. До этого Росавиация уже приостанавливала полеты в 12 южных аэропортов до 2 марта.

24 февраля рейсы в аэропортах ряда регионов юга России были приостановлены. Это произошло на фоне проведения военной спецоперации по защите Донбасса, о которой в тот же день объявил президент России Владимир Путин. Президент США Джо Байден в ответ обвинил Москву в «неоправданной атаке на украинский народ».