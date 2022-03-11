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Армения допустила переговоры с Азербайджаном

Армения допустила обращение к Минской группы ОБСЕ для начала переговоров с Азербайджаном
Ваан Унанян

Ваан Унанян. Кадр: BUDROOO NEWS / YouTube

Армения может обратиться к сопредседателям Минской группы ОБСЕ для инициирования мирных переговоров с Азербайджаном. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Ваан Унанян, передает РИА Новости.

«Поскольку взаимные заявления еще не переросли в конкретный переговорный процесс, так как у двух стран нет богатого опыта прямых переговоров, в ближайшее время Армения, возможно, обратится к посредникам по вопросу начала мирных переговоров», — допустил он.

По словам представителя МИД, «вопрос находится в разработке».

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что между Баку и Ереваном должно быть заключено мирное соглашение. «Это соглашение должно быть подписано на основе международных норм права и принципов с условием взаимного признания территориальной целостности стран», — сказал он.

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София Сарджвеладзе
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