Армения допустила переговоры с Азербайджаном

Армения допустила обращение к Минской группы ОБСЕ для начала переговоров с Азербайджаном

Армения может обратиться к сопредседателям Минской группы ОБСЕ для инициирования мирных переговоров с Азербайджаном. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Ваан Унанян, передает РИА Новости.

«Поскольку взаимные заявления еще не переросли в конкретный переговорный процесс, так как у двух стран нет богатого опыта прямых переговоров, в ближайшее время Армения, возможно, обратится к посредникам по вопросу начала мирных переговоров», — допустил он.

По словам представителя МИД, «вопрос находится в разработке».

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что между Баку и Ереваном должно быть заключено мирное соглашение. «Это соглашение должно быть подписано на основе международных норм права и принципов с условием взаимного признания территориальной целостности стран», — сказал он.