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Алиев назвал условие мирного соглашения с Арменией

Президент Алиев заявил, что мирное соглашение с Арменией должно быть подписано
Ильхам Алиев

Ильхам Алиев. Фото: Василий Федосенко / Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал условие заключения мирного соглашения с Арменией. Об этом сообщает «Интерфакс — Азербайджан».

«Конечно же, между Арменией и Азербайджаном должно быть мирное соглашение. Это соглашение должно быть подписано на основе международных норм права и принципов с условием взаимного признания территориальной целостности стран», — заявил Алиев.

Он также заявил, что «азербайджанский народ и никто другой никогда не должен забывать о зверствах, учиненных армянами».

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Летом 2021 года Алиев заявлял о неготовности Еревана подписать мирный договор. «По неофициальным каналам до нас доходят сведения, что Армения к этому не готова. Считаю, что это будет большой ошибкой для них», — говорил он.

В 1991 году Нагорный Карабах, преимущественно населенный армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, который попытался вернуть его силой. Вспыхнула война, заключенное в 1994 году перемирие регулярно нарушалось.

В сентябре 2020 года на линии соприкосновения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой начались бои. Через несколько недель Армения, Азербайджан и Россия приняли заявление о прекращении огня. По итогам войны Баку вернул под свой контроль часть потерянных в 1990-х территорий.

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София Сарджвеладзе
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