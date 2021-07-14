Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о неготовности Армении подписать мирный договор, сообщает «Sputnik Азербайджан».

«По неофициальным каналам до нас доходят сведения, что Армения к этому не готова. Считаю, что это будет большой ошибкой для них», — сказал Алиев.

Он подчеркнул, что Азербайджан считает конфликт с Арменией исчерпанным. Страны должны признать территориальную целостность друг друга и начать работу по делимитации границы, считает Алиев.

«Международные организации также сейчас дают положительные сигналы по делимитации. Если Армения этого не хочет, то это ее дело. Но ей нужно хорошенько подумать, а то потом будет поздно», — предупредил президент.

В конце июня Алиев назвал подписание мирного соглашения с Арменией главным условием установления мира на Южном Кавказе.