В России оценили риски от потери украинского рынка ядерного топлива

Экономист Кондратьев допустил полный отказ Украины от российского ядерного топлива

В долгосрочной перспективе Украина может полностью отказаться от российского ядерного топлива, допустил экономист, заместитель руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев в разговоре с «Лентой.ру». Он также полагает, что Россия сможет заменить утраченный рынок с помощью поставок в Индию, Китай и ряд других стран, где строятся атомные электростанции.

Украина полностью отказывается от закупки российского ядерного топлива, следует из сообщения национальной компании «Энергоатом». Никаких других подробностей в публикации компании не приводится. Решение принято на фоне российской спецоперации, объявленной президентом Владимиром Путиным 24 февраля.

Риски и условия

«На данный момент около 70 процентов поставок ядерного топлива для украинских АЭС приходится именно на Россию, — сказал Кондратьев. — Оставшиеся объемы обеспечивает шведский завод Westinghouse, ядерное топливо которого могло использоваться на реакторах советского дизайна. В принципе, "Энергоатом" и до этого ставил задачу снизить зависимость от российских поставок до 50 процентов, потенциально эта задача выполнима. Говорить о том, сможет ли Westinghouse обеспечить поставки для всех энергоблоков я не готов, поскольку здесь есть определенные технические сложности и непонятно, какие мощности есть у шведов».

Тем не менее потенциально, по мнению Кондратьева, в течение нескольких месяцев Westinghouse может выйти на необходимые объемы производства, хотя о фактической динамике говорить сложно.

В краткосрочной перспективе есть ряд сложностей и переменных, связанных с операцией России на Украине и соответственными рисками обеспечения поставок.

«Мы знаем, что Запорожская АЭС работает в штатном режиме, принимает и выполняет команды "Укрэнерго". Но насколько центральный офис киевского "Энергоатома" сейчас контролирует ситуацию, сказать сложно. Сложно вообще говорить о том, как будет развиваться ситуация в ближайшее время. Вторая значимая сложность состоит в том, что, как мы понимаем, ядерное топливо — продукция с повышенным риском транспортировки и хранения. Даже в обычных условиях к транспортировке и логистическим схемам применяются высокие требования по безопасности, а в текущей обстановке мы тем более не можем быть уверены в возможности обеспечения необходимого уровня безопасности, особенно из Швеции», — обратил внимание экономист.

Не дать одобрения на такие рискованные поставки, как считает Кондратьев, может и Евратом, не понимая, насколько безопасным окажется обращение с топливом в текущих условиях. Рискованными в определенной мере являются даже поставки из России.

«Резюмируя, в долгосрочной перспективе замещение российского топлива возможно, в краткосрочной — все несколько сложнее. Вместе с тем, уже были заявления от чешских заводов и даже самого "Энергоатома" о сложностях, возникающих при использовании топлива, произведенного в Westinghouse. Это связано с разделением реакторов западного и советского, российского дизайнов. Им нужно разное топливо, у них разная геометрия», — объяснил Кондратьев.

Потери России

Для «Росатома», по словам собеседника «Ленты.ру», украинский рынок был самых значительным после собственного, в этом отношении потери окажутся крайне существенными. Вместе с тем в долгосрочной перспективе у России все равно сохраняются возможности поставок в Восточную Европу, а также пространство для развития сотрудничества с Азией.

«Да, в Восточной Европе могут быть введены определенные ограничения на поставки российского топлива, но здесь опять же возникает проблема замены. Технологически Westinghouse добился существенного прогресса в производстве, но мы понимаем, что атомная отрасль — такой сектор экономики, где даже небольшие отклонения могут привести к серьезным последствиям. Так что, полагаю, этот рынок на горизонте нескольких лет останется открытым, — допустил Кондратьев. — Открытыми остаются и поставки в США, важные для обеих сторон».

Кроме того, по его словам, активно развивается рынок ядерного топлива в Восточной и Южной Азии, в первую очередь, в Китае, Индии и потенциально в Бангладеш, ряде других стран, где возводятся АЭС. Потому даже если Украина полностью перейдет на альтернативное топливо, у России останется достаточно рынков сбыта, заключил он.