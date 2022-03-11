Украина полностью отказалась от закупки ядерного топлива в России

Украинский «Энергоатом» сообщил о полном отказе от закупки российского ядерного топлива

Украина полностью отказывается от закупки российского ядерного топлива, следует из сообщения национальной компании «Энергоатом», опубликованном в ее Telegram-канале.

Никаких других подробностей в публикации компании не приводится. Решение принято на фоне российской военной операции, объявленной президентом Владимиром Путиным 24 февраля.

Украина планировала отказаться от поставок ядерного топлива для своих АЭС из России еще в феврале прошлого года, писало ТАСС со ссылкой на заявления министерства энергетики страны. Предполагалось, что заменой ему должно стать топливо из США. Летом 2021-го «Энергоатом» и Westinghouse Electric из США также подписали меморандум о строительстве нового энергоблока на Хмельницкой атомной электростанции (АЭС).

Действующий контракт на поставки российского ядерного топлива на АЭС Украины должен истечь в 2025 году.