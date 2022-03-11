Австралийцев предупредили о дефиците продуктов

Жителей Австралии предупредили о возможной нехватке продуктов из-за глобального потепления

В скором будущем жители Австралии могут столкнуться с дефицитом продуктов. К такому выводу пришли эксперты из организации Farmers for Climate Action. Согласно их исследованию, глобальное потепление приведет к пустым полкам в супермаркетах.

Доклад был опубликован вскоре после серии наводнений и пожаров, повлекших за собой нехватку товаров в магазинах. По словам автора исследования Стивена Бэртоса, экстремальные погодные явления могут серьезно нарушить логистические цепочки, если хотя бы два из них произойдут в одно время. «Изменение климата сделало цепочку продовольственного снабжения уязвимее, чем мы думали», — предупредил эксперт, добавив, что дефицит также приведет к увеличению цен.

Глава Farmers for Climate Action Фиона Дэвис призвала правительство направить больше усилий на уменьшение объема выбросов парниковых газов, отметив, что это самый эффективный способ защитить страну от голода. В документе указан и другой выход из ситуации — увеличение количества и разнообразия цепочек поставок. Однако данный метод менее надежен, так как сильное наводнение может затопить все дороги. Организация также рекомендовала сделать цепочки короче, чтобы иметь возможность быстрее реагировать на нехватку продуктов.

Ранее ученые Массачусетского технологического института в США выяснили, что прошедшие в марте 2020 года в лесах Австралии пожары нанесли планете существенный вред. Они повредили озоновый слой, защищающий Землю от поступающего ультрафиолетового излучения. По словам экспертов, это аннулировало восстановление озона, которого удалось добиться за десять лет поэтапного отказа от парниковых газов.