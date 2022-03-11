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Россия сняла ограничения на полеты еще в восемь стран

С 9 марта Россия сняла ограничения на полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан и Киргизию

Фото: Silas Stein / Globallookpress.com

Россия с 9 марта сняла ограничения на авиасообщение с еще восемью странами, среди которых Азербайджан, Иран и Армения. Об этом сообщается на официальном сайте Росавиации.

«9 марта 2022 года в соответствии с решением Правительства Российской Федерации сняты введенные ранее в рамках предотвращения распространения COVID-19 ограничения на нерегулярные и регулярные полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полеты будут осуществляться на взаимной основе на основании положений двухсторонних межправсоглашений о воздушном сообщении и отдельных договоренностей авиационных властей.

Ранее в марте сообщалось, что казахстанская авиакомпания Air Astana приостановила полеты в Россию. Уточняется, что рейсы приостановлены из-за прекращения страхового покрытия коммерческих полетов в Россию.

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Валентина Процкова
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