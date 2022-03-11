Байкалу спрогнозировали рост турпотока до пяти миллионов

В РАН спрогнозировали рост турпотока на Байкал до пяти миллионов из-за новых ограничений

Директор Лимнологического института Сибирского отделения РАН Андрей Федотов спрогнозировал увеличение турпотока на Байкал до пяти миллионов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, он объяснил взрывной рост спроса новыми ограничениями для россиян в сфере международного туризма. «Людям просто ехать некуда уже. Все будут здесь, на Байкале», — заявил ученый. Отмечается, что в допандемийном 2019 году турпоток на Байкал достигал 1,8 миллиона человек.

По мнению Федотова, регион может столкнуться с трудностями обслуживания такого количества туристов. В связи с этим он предложил допустить возможность некоторого смягчения отдельных природоохранных требований.

«Конечно, можно со стороны надзорных органов запретить все, что не соответствует. Но все равно этот запрет они обойдут и то же самое начнут делать. Мы понимаем, что этот поток не остановить, но, чтобы с минимумом потерь для Байкала выйти из этой ситуации», — пояснил он.

Ранее в марте сообщалось, что на берегу озера Байкал запланировали построить экопоселения. Инициаторы проекта уже нашли два больших участка площадью в несколько десятков гектаров, где могли бы разместиться новые поселения. Предполагается, что к реализации проекта будут привлечены инвесторы на условиях государственно-частного партнерства.