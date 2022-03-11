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Бывшего главу Кирова посадили на восемь лет за взятки на семь миллионов рублей

Суд приговорил к 8 годам и штрафу в 15 млн рублей экс-главу Кирова Быкова за взятки

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Первомайский районный суд признал виновным бывшего главу Кирова и экс-председателя Законодательного собрания Кировской области Владимира Быкова в получении взяток на сумму 7,8 миллиона рублей, его приговорили к восьми годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.

Также ему назначен штраф на 15,6 миллиона рублей. В то же время он оправдан по обвинению в мошенничестве и растрате в связи с его непричастностью к совершению преступлений. Быков имеет право на реабилитацию и возмещение вреда, связанного с незаконным уголовным преследованием.

Суд установил, что с 2014-го по 2016 год Быков на посту главы города получил взятку от посредника, обещая помочь с поставками топлива компании «АТП».

Быков был отправлен под домашний арест в ноябре 2019 года.

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Любовь Ширижик
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