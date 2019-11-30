Экс-глава российского города попался на взятке в восемь миллионов рублей

Бывший глава Кирова Владимир Быков отправлен под домашний арест по делу о взятке в 7,8 миллиона рублей. Об этом в субботу, 30 ноября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере») было возбуждено в отношении Быкова 29 ноября. По версии следствия, в 2014-2016 годах экс-глава Кирова получил от одного из бизнесменов через посредника взятку в размере 7,8 миллиона рублей.

За эти деньги обвиняемый обещал покровительство должностных лиц из администрации Кирова, Кировской городской думы и «Автотранспортного предприятия» (АТП). Речь, в частности, шла о заключении договоров с АТП на поставку топлива вне зависимости от его качества.

Ранее 30 ноября сообщалось, что первый заместитель руководителя регионального управления СКР полковник Михаил Бусылко задержан в Екатеринбурге при получении взятки в 18 миллионов рублей — эти деньги ему передавал адвокат.

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