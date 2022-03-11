Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Оценена вероятность блокировки смартфонов в России

Эксперт Самойленко назвал вероятность блокировки iOS и Android в России низкой

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Блокировка смартфонов на базе iOS и Android в России маловероятна, однако есть риск удаления приложений. Об этом сообщает газета «Известия».

Управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко в разговоре с журналистами медиа оценил вероятность полной блокировки смартфонов на базе iOS и Android в России. По его словам, вероятность остановки работы телефонов низка, но существует риск удаления приложений из российских версий магазинов.

Эксперт посоветовал на всякий случай подготовиться к возможной блокировке — сохранить все важные данные из телефонов на резервных носителях. По словам Самойленко, если блокировки не случится, то у пользователя просто останется копия важных данных.

Специалист также прокомментировал мнение о том, что нужно выключать функцию автоматического обновления на смартфонах, чтобы производители не смогли деактивировать их: «Это временная мера, она не дает 100-процентной гарантии защиты от блокировки». Также с регулярными обновлениями на устройства загружаются апдейты, которые устраняют уязвимости. В заключении Иван Самойленко допустил, что производители смартфонов заложили в свои девайсы функцию удаленной блокировки.

В начале марта гендиректор «Диджитал Медиа» Павел Синяков объяснил ситуацию относительно iPhone в России. По его словам, пользователи смартфонов Apple могут спокойно использовать свои гаджеты и дальше: «То что вы купили у вас никто не отнимет».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Путин одобрил отправку добровольцев на Украину
В ЕС признали ошибкой обещание Украине о вступлении в НАТО
Ученые назвали залог долголетия
Москвичам пообещали потепление в выходные
Во Франции обеспокоились возможным исчезновением российских удобрений
Раскрыто положительное влияние санкций на рынок туризма в России
В Москве начали отказываться от скидок на квартиры
В ЛДПР рассказали об отношении Жириновского к спецоперации на Украине
Путин прокомментировал вербовку наемников на Украину
Путин одобрил передачу трофейных танков и Javelin войскам ДНР и ЛНР
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.