Оценена вероятность блокировки смартфонов в России

Эксперт Самойленко назвал вероятность блокировки iOS и Android в России низкой

Блокировка смартфонов на базе iOS и Android в России маловероятна, однако есть риск удаления приложений. Об этом сообщает газета «Известия».

Управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко в разговоре с журналистами медиа оценил вероятность полной блокировки смартфонов на базе iOS и Android в России. По его словам, вероятность остановки работы телефонов низка, но существует риск удаления приложений из российских версий магазинов.

Эксперт посоветовал на всякий случай подготовиться к возможной блокировке — сохранить все важные данные из телефонов на резервных носителях. По словам Самойленко, если блокировки не случится, то у пользователя просто останется копия важных данных.

Специалист также прокомментировал мнение о том, что нужно выключать функцию автоматического обновления на смартфонах, чтобы производители не смогли деактивировать их: «Это временная мера, она не дает 100-процентной гарантии защиты от блокировки». Также с регулярными обновлениями на устройства загружаются апдейты, которые устраняют уязвимости. В заключении Иван Самойленко допустил, что производители смартфонов заложили в свои девайсы функцию удаленной блокировки.

В начале марта гендиректор «Диджитал Медиа» Павел Синяков объяснил ситуацию относительно iPhone в России. По его словам, пользователи смартфонов Apple могут спокойно использовать свои гаджеты и дальше: «То что вы купили у вас никто не отнимет».