КНР сообщила о взломе компьютеров из США для хакерских атак на Россию и Украину

Китай сообщил о массовых хакерских атаках на Россию со своей территории. Соответствующее заявление местного регулятора передает ТАСС.

Утверждается, что с конца февраля Китай подвергается кибератакам из-за границы. Злоумышленники захватывали контроль над компьютерами, после чего проводили атаки на Россию и Белоруссию, а также Украину. При этом на Россию пришлось 87 процентов всех атак.

В Пекине пришли к выводу, что адреса этих атак в основном исходят из США.

3 марта вице-президент ПАО «Ростелеком» по информационной безопасности Игорь Ляпунов сообщал, что в России за последнее время резко выросло число хакерских атак на сайты органов власти. «Превышение не просто в разы, а в сотни раз. То есть если раньше количество атак, которые проходили, [достигало] единиц — десятки в день, то сейчас это несколько сотен в день, они идут по всем фронтам», — рассказал Ляпунов о беспрецедентных атаках. При этом, по его словам, атаки на госорганы стали скоординированными. Более того, изменилась и сама техника атак: теперь они осуществляются с «выдумкой», отметил он.

Ранее стало известно, что группа хакеров Anonymous в ответ на спецоперацию на Украине объявила России кибервойну. «Коллектив Anonymous официально ведет кибервойну против российского правительства», — отмечалось в их заявлении.