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США оценили возможность восстановления ядерной сделки с Ираном

Госдеп заявил, что восстановление иранской ядерной сделки близко, но зависит от РФ и Ирана

Фото: Manuel Balce Ceneta / Reuters

Восстановление иранской ядерной сделки в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) близко, однако зависит от России и Ирана, которые должны принять необходимые для этого решения. Такое заявление сделал пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс. Его цитирует ТАСС.

«Это очень сложные переговоры. Мы продолжаем считать, что близки к возможному достижению соглашения. Пришло время всем сторонам показать свой серьезный настрой. Мы можем и должны достичь согласия по возвращению к СВПД, но времени для этого осталось мало», — предупредил Прайс.

По его словам, в Москве и Тегеране должны проявить политическую волю и серьезный настрой. Тогда, считает Прайс, США и Иран смогут быстро вернуться к выполнению ядерной сделки.

Ранее издание Politico опубликовало статью, в которой сообщалось, что Запад якобы допускают, что ядерную сделку с Ираном могут заключить без участия России. Это связано с требованиями Москвы к Вашингтону: она хочет, чтобы Белый дом гарантировал, что антироссийские санкции не нанесут ущерба торгово-экономическому, инвестиционному, военно-техническому сотрудничеству между Россией и Ираном.

Марина Совина
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