Запад захотел исключить Россию из иранской ядерной сделки из-за Украины

Politico: дипломаты на Западе допускают подписание ядерной сделки с Ираном без России

Западные дипломаты допускают, что ядерную сделку в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с Ираном могут заключить без участия с России. Это связано с требованиями Москвы к Вашингтону: она хочет, чтобы Белый дом гарантировал, что антироссийские санкции не нанесут ущерба торгово-экономическому, инвестиционному, военно-техническому сотрудничеству между Россией и Ираном. Об этом пишет Politico со ссылкой на высокопоставленные дипломатические источники на Западе.

Издание напоминает: Москва настаивает на том, чтобы волна санкций за спецоперацию на Украине не перерезала доступ к сотрудничеству с Тегераном. При этом опрошенные Politico дипломаты уверены, что из-за такого требования переговоры по иранской ядерной сделке могут провалиться, поскольку их участники не могут удовлетворить российскую просьбу.

Если Россию действительно исключат из сделки, другим ее участникам придется найти другую страну, которая сможет вывезти избытки обогащенного урана с иранской территории. Politico отмечает, что возможные «претенденты» на такую роль — это Китай и Казахстан.

При этом ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон не намерен предлагать Москве ничего касательно антироссийских санкций из-за ситуации на Украине за содействие в деле восстановления СВПД. Псаки считает, что Россия разделяет заинтересованность в подписании такого договора.