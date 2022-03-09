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США отказались связывать санкции против России с ядерной сделкой Ирана

Белый дом: США не предложат РФ ничего связанного с санкциями за содействие СВДП Ирана

Фото: Pixabay

США отказались связывать санкции против России с иранской ядерной сделкой. Как заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки, Вашингтон не намерен предлагать Москве ничего касательно антироссийских санкций из-за ситуации на Украине за содействие в деле восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), передает РИА Новости.

Пресс-секретарь отметила, что Соединенные Штаты продолжают взаимодействовать с партнерами по ядерной программе Ирана, в том числе с Россией, которая, по мнению американской администрации, разделяет общую заинтересованность в том, чтобы у Тегерана никогда не было ядерного оружия.

«На наш взгляд, от Соединенных Штатов не требуется и не будет предложено ничего такого, что связано с санкциями против России из-за ее вторжения на Украину. Мы считаем, что у нас общая цель», — подчеркнула Псаки.

Ранее сообщалось, что Россия стала страной с самым большим числом наложенных санкций. Всего по состоянию на 7 марта против России ввели 5532 санкции с 2014 года. Таким образом, по количеству наложенных ограничений она обошла Иран, Сирию и Северную Корею.

Марина Совина
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