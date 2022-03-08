Россия стала страной с самым большим числом наложенных санкций. Об этом свидетельствуют данные сервиса Castellum.AI, передает РИА Новости.

Всего по состоянию на 7 марта против России ввели 5532 санкции с 2014 года. Таким образом, по количеству наложенных ограничений она обошла Иран, Сирию и Северную Корею.

Больше всего санкций против России ввели США — 1194. Следом идут Канада (908), Швейцария (824), ЕС (766) и Франция (760). Отмечается, что значительная часть ограничений — индивидуальные.

Ранее глава Минэкономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Европа рассматривает дополнительные новые санкции против России, но пока держит их в секрете. По его словам, ограничения будут обсуждаться 10 и 11 марта на встрече лидеров ЕС в Версале.

