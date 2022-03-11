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Глава МВФ оценила вероятность дефолта в России

Глава МВФ Георгиева заявила, что дефолт России более не является невероятным событием
Кристалина Георгиева

Кристалина Георгиева. Фото: Remo Cassili / Reuters

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева оценила вероятность дефолта в России. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, беспрецедентные санкции, введенные против России, приведут к рецессии. Глава МВФ отметила, что, согласно прогнозам организации, рецессия будет носить глубокий характер. Она также подчеркнула, что сценарий с дефолтом России более не представляется невероятным событием.

При этом Георгиева заявила, что не хочет спекулировать на тему возможного дефолта российской экономики. Она сказала, что на это могут повлиять то, как долго будут сохраняться введенные против России санкции, и то, сможет ли Москва выплачивать свои долги. «Ни то, ни другое, пока не ясно», — резюмировала глава МВФ.

Ранее первый вице-президент Центра стратегических разработок Глеб Покатович заявил, что Россия располагает значительным объемом резервов, несмотря на их частичную блокировку странами Запада. По словам эксперта, вероятность дефолта по госдолгу сейчас крайне низкая.

Марина Совина
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