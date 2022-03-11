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Великобритания ввела санкции против 386 депутатов Госдумы

Великобритания ввела санкции против 386 депутатов ГД за поддержку спецоперации на Украине

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Великобритания ввела санкции против 386 депутатов Государственной Думы за поддержку специальной операции России на Украине. Об этом сообщается на сайте правительства Соединенного Королевства.

В сообщении говорится, что ограничения были наложены на депутатов в пятницу, 11 марта, министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. «Новые санкции запретят перечисленным лицам ездить в Великобританию, получать доступ к активам, хранящимся в Великобритании, и вести здесь бизнес», — уточнили в правительстве.

Накануне, 10 марта, сообщалось, что семь российских бизнесменов попали в санкционные списки Британии. Власти страны заморозили активы Романа Абрамовича, Игоря Сечина, Олега Дерипаски, Алексея Миллера, Николая Токарева, Андрея Костина и Дмитрия Лебедева. Абрамовичу и Дерипаске также запретили сделки с британскими физическими и юридическими лицами и въезд на территорию Великобритании.

24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Президент страны Владимир Путин назвал ее целью демилитаризацию и денацификацию соседней республики.

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Варвара Кошечкина
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