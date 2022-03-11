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В Белоруссии отреагировали на данные о ракетном ударе по своей территории

Минобороны Белоруссии опровергло информацию об обстреле деревни российскими самолетами

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Данные о ракетном ударе по белорусской деревне являются фейком, заявила официальный представитель Министерства обороны страны Инна Горбачева. Ее цитирует БЕЛТА.

«Министерство обороны однозначно заявляет, что информация о ракетном ударе по белорусской деревне является откровенным бредом», — отреагировала она.

Информация о том, что российские самолеты с территории Украины обстреляли белорусскую деревню Копани, появилась в пятницу, 11 марта, в СМИ и соцсетях. Официального подтверждения этих сообщений не было.

Ранее в тот же день белорусские десантники во время учений отработали борьбу с условным незаконным вооруженным формированием. Взвод одного из парашютно-десантных батальонов 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады провел контрольное тактическое занятие с боевой стрельбой на полигоне Лосвидо в Витебской области.

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Варвара Кошечкина
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