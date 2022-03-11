В Белоруссии прошли учения с боевой стрельбой

Белорусские десантники отработали борьбу с незаконным вооруженным формированием

Белорусские десантники во время учений отработали борьбу с условным незаконным вооруженным формированием. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства обороны республики.

В ведомстве рассказали, что взвод одного из парашютно-десантных батальонов 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады провел контрольное тактическое занятие с боевой стрельбой на полигоне Лосвидо в Витебской области.

В Минобороны заявили, что во время прошедших учебных маневров военные «отработали тактические действия по борьбе с условным незаконным вооруженным формированием».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предрек обострение угроз для военной безопасности республики. Он также отметил, что это потребует обеспечения должного уровня боеготовности и боеспособности белорусской армии. «Спокойно не будет», — подчеркнул глава республики.