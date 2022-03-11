Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Белоруссии прошли учения с боевой стрельбой

Белорусские десантники отработали борьбу с незаконным вооруженным формированием

Фото: Министерство обороны Республики Беларусь

Белорусские десантники во время учений отработали борьбу с условным незаконным вооруженным формированием. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства обороны республики.

В ведомстве рассказали, что взвод одного из парашютно-десантных батальонов 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады провел контрольное тактическое занятие с боевой стрельбой на полигоне Лосвидо в Витебской области.

В Минобороны заявили, что во время прошедших учебных маневров военные «отработали тактические действия по борьбе с условным незаконным вооруженным формированием».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предрек обострение угроз для военной безопасности республики. Он также отметил, что это потребует обеспечения должного уровня боеготовности и боеспособности белорусской армии. «Спокойно не будет», — подчеркнул глава республики.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В России заблокировали Instagram
Ургант отреагировал на информацию о его отъезде из России
Норвегия призвала «заботиться о русских»
В российской команде по Dota 2 прокомментировали информацию о смене гражданства
Раскрыты последствия бойкота российского рынка зарубежными гостиницами
В Совфеде пообещали не наказывать за использование Facebook и Instagram
Латвия разъяснила новый порядок выдачи виз россиянам
Армения допустила переговоры с Азербайджаном
Мужчина узнал об опасном диагнозе благодаря сообщениям подписчиков в TiKTok
Россия обвинила националистов в подрыве корпуса физико-технического института
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.