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Лукашенко предрек обострение угроз для Белоруссии

Александр Лукашенко предрек высокое обострение угроз для военной безопасности Белоруссии

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предрек обострение угроз для военной безопасности Белоруссии. Об этом он высказался на совещании с руководством Министерства обороны республики, передает БЕЛТА.

Лукашенко спрогнозировал высокое обострение угроз военной безопасности Белоруссии в ближайшей и среднесрочной перспективе и заявил, что это потребует обеспечения должного уровня боеготовности и боеспособности белорусской армии.

«Спокойно не будет», — добавил глава республики.

Ранее Следственный комитет Белоруссии сообщил, что в стране задержали двоих мужчин, планировавших сжечь российскую военную технику. В ведомстве отметили, что для этого подозреваемые подготовили бутылки с зажигательной смесью.

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Алевтина Запольская
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