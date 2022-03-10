Лукашенко предрек обострение угроз для Белоруссии

Александр Лукашенко предрек высокое обострение угроз для военной безопасности Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предрек обострение угроз для военной безопасности Белоруссии. Об этом он высказался на совещании с руководством Министерства обороны республики, передает БЕЛТА.

Лукашенко спрогнозировал высокое обострение угроз военной безопасности Белоруссии в ближайшей и среднесрочной перспективе и заявил, что это потребует обеспечения должного уровня боеготовности и боеспособности белорусской армии.

«Спокойно не будет», — добавил глава республики.

Ранее Следственный комитет Белоруссии сообщил, что в стране задержали двоих мужчин, планировавших сжечь российскую военную технику. В ведомстве отметили, что для этого подозреваемые подготовили бутылки с зажигательной смесью.