В Белоруссии задержали планировавших сжечь российскую военную технику мужчин

СК Белоруссии возбудил дело против жителей Мозыря, планировавших сжечь военную технику РФ

В Белоруссии задержали двоих мужчин, планировавших уничтожить российскую военную технику. Об этом в Telegram сообщает Следственный комитет Белоруссии.

По данным следствия, двое жителей Мозыря (34 и 44 года) планировали сжечь российскую военную технику, когда она будет передвигаться по Мозырскому району. Для этого они подготовили бутылки с зажигательной смесью.

В ведомстве сообщили о возбуждении уголовного дела, а также заявили, что его фигуранты причастны к совершению еще одного преступления.

Мужчины, как рассказали в СК, познакомились на несанкционированном митинге в 2020 году в Мозыре. К уголовной ответственности они ранее не привлекались. У обоих есть семьи и дети.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал Белоруссию соучастником специальной военной операции России на Украине и пригрозил республике ужесточением санкций. При этом в Пентагоне не увидели признаков вмешательства Минска в происходящее.