В Москве начали отказываться от скидок на квартиры

В ИРН сообщили о сокращении дисконтов на строящееся жилье в Москве

Московские застройщики начали сокращать скидки или вовсе отказываться от них из-за ажиотажного спроса на квартиры, обусловленного введением санкций в отношении России и снижением курса рубля. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные аналитическим центром «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН).

Лишь немногие строительные компании сохраняют преференции для покупателей: они по-прежнему предоставляют дисконты и предлагают ипотечные программы с субсидированной ставкой, «надеясь собрать весь возможный спрос в преддверии его снижения», сообщают аналитики.

Эксперты нашли всего четыре жилых комплекса в Москве, где в марте 2022-го можно купить квартиру с существенной скидкой. Размеры дисконтов составляют 2-8 процентов.

«Несмотря на повышение ключевой ставки до 20 процентов, в некоторых проектах продолжают действовать очень выгодные программы с субсидированной ставкой», — указывают в ИРН. Специалисты выяснили, в частности, что участники программы семейной ипотеки могут приобрести квартиры в жилых комплексах Новой Москвы по ставке от 2 процентов годовых.

Ранее стало известно, что средняя цена квадратного метра строящегося жилья в Московском регионе в феврале 2022 года достигла 250,3 тысячи рублей, увеличившись за месяц на 2,2 процента. Индексация цен на рынке новостроек усилилась, констатировали аналитики: в январе новое жилье подорожало только на 0,2 процента.