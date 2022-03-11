В ДНР заявили о взятии под контроль более 80 населенных пунктов

Эдуард Басурин сообщил, что силы ДНР освободили более 80 населенных пунктов

Войска Донецкой народной республики (ДНР) освободили и взяли под контроль более 80 населенных пунктов. Об этом заместитель начальника управления Народной милиции (НМ) ДНР Эдуард Басурин сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в настоящий момент украинские военные удерживают под своим контролем около 35-40 процентов территории ДНР. Басурин также добавил, что за минувшие сутки гуманитарным коридором в Мариуполе удалось воспользоваться 69 мирным жителям, из которых 17 — дети.

«Вы уже все знаете о том, что официально он [гуманитарный коридор] не работает, но есть и хорошее: люди потихоньку начинают выходить оттуда», — заявил он.

Ранее официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что силы ДНР освободили город Волноваха и взяли под контроль еще три населенных пункта. Он также отметил, что подразделения Народной милиции республики продолжают сжимать кольцо окружения в Мариуполе.