Россиянка задолжала деньги и лишилась квартиры

Банк изъял квартиру у жительницы Надыма за долг по кредиту

Жительница города Надыма в Ямало-Ненецком автономном округе лишилась квартиры из-за долгов. Россиянка не сумела вовремя выплачивать банку деньги по кредиту, за что финансовая организация изъяла у нее имущество, пишет MK.RU.

В пресс-службе УФССП России по ЯНАО сообщили, что 32-летняя женщина оформила в одном из банков заем и первое время исправно вносила средства. Однако потом россиянка прекратила выплаты — долг достиг двух миллионов рублей, и сотрудники банка были вынуждены обратиться в суд.

Приставы разыскали надымчанку и предупредили о возможных последствиях, но должница не приняла мер, чтобы удержать жилье за собой, и была вынуждена расстаться с недвижимостью. Квартира женщины перешла банку в счет погашения суммы задолженности.

Ранее житель Иркутской области лишился квартиры из-за перенесенного инсульта. Слабостью россиянина воспользовался родной брат, который в больнице подсунул ему документы на отказ от доли в их общей квартире. Теперь пострадавший живет в приюте и пытается восстановить права на недвижимость.