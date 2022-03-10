Россиянин лишился квартиры из-за инсульта

Житель Иркутской области оставил без квартиры перенесшего инсульт родного брата

Житель города Усолье-Сибирское Иркутской области перенес инсульт и лишился квартиры. В больнице россиянин по ошибке подписал документы, которые ему подсунул родной брат, сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Оба мужчины выросли в детдоме и получили от государства одну квартиру на двоих. Пострадавший в 23 года попал в тюрьму за разбой, через десять лет он вышел и организовал свой бизнес по ремонту и отделке помещений — еще тогда брат пытался оставить россиянина без квартиры. Однако позже с потерпевшим случился инсульт, и злоумышленник воспользовался слабостью родственника, попросив подписать отказ от собственности.

Вернувшись домой после стационарного лечения, россиянин обнаружил, что квартира ему больше не принадлежит. Мужчина обратился в несколько кризисных центров и сейчас находится под опекой иркутского благотворительного фонда «Оберег» — сотрудники приюта пытаются помочь пострадавшему с восстановлением документов.

В январе жительница Кургана лишилась квартиры после заключения сделки по продаже жилья со своим внуком. Родственник убедил россиянку продать ему квартиру и жить вместе, однако, получив деньги, выгнал пенсионерку в дом престарелых. Однако женщина сбежала из соцучреждения из-за плохих условий содержания. На последние деньги она купила комнату в общежитии и пытается восстановить права на квартиру.