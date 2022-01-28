Российскую пенсионерку лишили квартиры и отправили в дом престарелых

Пенсионерка из города Кургана лишилась квартиры после того, как заключила с внуком сделку по продаже жилья. В итоге родственник отправил женщину в дом престарелых, откуда она сбежала. Об этом пожилая россиянка рассказала Telegram-каналу Ural Mash.

По словам 90-летней пенсионерки, внук Станислав и его семья убедили ее продать им квартиру и жить вместе. Мужчина планировал расширить жилье. Пенсионерка согласилась и отдала внуку 1,3 миллиона рублей. «Ну я верила ведь. Люди-то обманут, а я говорю — у меня Стасик этого не сделает», — рассказала женщина.

После переезда внук выгнал родственницу из квартиры и отправил в дом престарелых — геронтологический центр «Спутник» в Шадринске, откуда ей пришлось сбежать из-за тяжелых условий содержания. В итоге пенсионерка осталась без квартиры и поселилась в общежитии в комнате площадью семь квадратных метров — она приобрела объект на деньги, накопленные на похороны. На данный момент женщине помогают волонтеры.

Ранее пенсионерка из подмосковной Электростали после смерти мужа лишилась единственной квартиры и сбережений. На горе жительницы нажился мошенник, который вынудил россиянку взять непосильный кредит, а потом скрылся с деньгами. Вскоре долг женщины продали коллекторам.