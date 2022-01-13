Российскую пенсионерку лишили миллионов и квартиры после смерти мужа

В Московской области пенсионерка после смерти мужа лишилась единственной квартиры и сбережений. На горе жительницы Электростали нажился мошенник, который вынудил россиянку взять непосильный кредит, а потом скрылся с деньгами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В 2015 году женщина потеряла супруга и впала в депрессию. Помочь пенсионерке справиться с утратой вызвался сосед по имени Моисей — в течение нескольких лет он оказывал ей моральную поддержку. В 2018 году новый приятель россиянки сообщил о своей болезни и попросил денег на дорогую операцию. Женщине пришлось взять в кредит под залог квартиры 1,8 миллиона рублей. После того, как она отдала средства, мужчина перестал выходить на связь.

Спустя время пенсионерке позвонила якобы сестра Моисея и сообщила, что тот скончался от инсульта. Выплатить кредит россиянке оказалось не под силу, не помогли даже московские юристы по банкротству — специалисты взяли деньги, но не решили ситуацию. Долг женщины продали коллекторам, которые отсудили квартиру и теперь просят ее освободить. В конце 2021 года пенсионерке выламывали окна, выбивали двери и отключали свет. Полиция не может вмешаться в дело, так как квартира больше не принадлежит россиянке, а сама женщина не выходит из дома из-за страха лишиться жилья.

Ранее жительница города Гагарина в Смоленской области взяла кредиты и продала две квартиры, став жертвой мошенников. Россиянке позвонил аферист, представившийся сотрудником банка, который дал «советы по сохранению денег». Женщина последовала инструкции злоумышленника и лишилась сбережений и недвижимости.