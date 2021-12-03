Россиянка продала две квартиры и взяла кредиты из-за мошенников

Жительница Гагарина в Смоленской области взяла кредиты и продала две квартиры, став жертвой мошенников. Об этом сообщает «Московской комсомолец».

Россиянке пришло сообщение с информацией, что ею якобы заинтересовались мошенники. Затем позвонил аферист, представившийся служащим банка, и дал женщине «инструкции по сохранению денег». Гражданка общалась с ним месяц, после чего сняла 500 тысяч рублей и перевела на электронный кошелек мошенника, который даже заказал ей такси. Позже женщина оформила кредит и продала две квартиры, а все вырученные 4,9 миллиона рублей отправила мошенникам. После получения средств собеседник перестал выходить на связь. Следственный отдел уже возбудил дело о мошенничестве.

Ранее в ноябре мошенники по такой же схеме обманули москвичку. Неизвестный мужчина представился сотрудником банка и сообщил о подозрительной активности на счетах женщины. Под влиянием афериста москвичка взяла кредит и перевела деньги на якобы безопасный счет. Затем женщина оформила еще два кредита под залог своих квартир, а вырученные средства тоже отправила мошенникам.

Начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский уже предупредил россиян о новой схеме аферистов. Мошенники заставляют людей не только взять кредит, но и продать или заложить недвижимость. В результате жертвы преступников остаются не только без денег, но и без квартиры.