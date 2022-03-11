Бросивший кошку в лицо бывшей жене россиянин предстанет перед судом

В Нижневартовске 53-летнего мужчину осудят за нападение на полицейского и истязание жены

В Нижневартовском районе 53-летний местный житель предстанет перед судом за истязание жены и нападение на полицейского. Об этом в пятницу, 11 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянину вменяют статьи 117 («Истязание») и 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Вину обвиняемый не признал.

По данным следствия, в период с мая по сентябрь 2021 года мужчина неоднократно оскорблял и угрожал расправой бывшей супруге, которая проживала вместе с ним, а также бил ее. Помимо этого, он наносил ей телесные повреждения другими способами: в мае он бросил ей в лицо кошку, а в сентябре толкнул головой в стену. 20 сентября фигурант начал в очередной раз угрожать женщине избиением, после чего она позвонила в полицию. Когда на вызов прибыл страж порядка, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, толкнул его в стену и два раза ударил по руке.

1 февраля сообщалось, что в Красноярском крае другой россиянин получил десять лет колонии за убийство и расчленение жены.