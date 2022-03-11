Прокуратура сообщила о стрельбе, устроенной мужчиной в подмосковном Домодедово

В подмосковном Домодедово мужчина устроил стрельбу из квартиры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Московской области.

На место происшествия выехал Домодедовский городской прокурор Николай Развозжаев.

По данным Следственного комитета России, мужчина открыл огонь из неустановленного оружия из квартиры многоэтажного дома. Несколько выстрелов попали по припаркованным у дома автомобилям. Также к месту ЧП на улице Королева прибыл спецназ Росгвардии, добавил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах.

Видео с места ЧП публикует Telegram-канал «112».

На кадрах видны силовики, блокирующие жилой дом.

По предварительным данным, стрельбу открыл местный бизнесмен, у которого возник конфликт с местными жителями. В отношении стрелка в настоящее время ведется проверка правоохранительных органов по заявлениям о нечистоплотном ведении бизнеса и хищении денег мошенническим путем.