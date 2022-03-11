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Правоохранители обезвредили устроившего стрельбу в подмосковном Домодедово

В подмосковном Домодедово правоохранители задержали открывшего стрельбу мужчину, он ранен
Начало событий в новости В подмосковном Домодедово мужчина устроил стрельбу из квартиры

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

В подмосковном Домодедово сотрудники правоохранительных органов обезвредили мужчину, открывшего стрельбу из квартиры многоэтажного дома. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, стрелок задержан. Он получил ранение в плечо. Мужчина находится в состоянии опьянения. В доме изъято шесть единиц официально зарегистрированного огнестрельного оружия. .

Стрельбе предшествовал конфликт мужчины с соседкой. Она ему сделала замечание, а он, находясь в пьяном состоянии, начал скандалить. Сначала топором разбил окна в консьержской и пытался задушить находившуюся там женщину. После чего мужчина закрылся в своей квартире и стрелял там по стенам.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 11 марта сообщалось, что мужчина открыл огонь из неустановленного оружия из квартиры многоэтажного дома на улице Королева. По данным СКР, несколько выстрелов попали по припаркованным у дома автомобилям.

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Любовь Ширижик
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