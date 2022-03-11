Samsung разрешила управлять мощностью смартфона

Samsung позволила пользователям регулировать производительность смартфонов

Samsung выпустила обновление для смартфонов, которое позволяет регулировать производительность устройств. Об этом сообщает издание XDA-Developers.

Сообщения о появлении нового режима появились на официальном форуме компании. Пользователи из Южной Кореи рассказали, что Samsung разрешила управлять мощностью телефонов. Так, в фирменной прошивке ОС появился «Режим управления производительностью в играх», который позволяет отрегулировать загруженность процессора и оперативной памяти девайса.

Специалисты предположили, что таким образом в корейской корпорации отреагировали на обвинения в том, что Samsung намеренно замедляет работу многих приложений. Ранее энтузиасты заметили, что ради увеличения времени автономной работы на смартфонах бренда искусственно занижается производительность — за это отвечает встроенная утилита Game Optimization Service (GOS). Тогда в компании пообещали разобраться с проблемами.

Как заметили обладатели смартфонов Galaxy S22, которые получили обновление, апдейт поступил вместе с прошивкой S90xNKSU1AVC5. В настоящий момент обновление доступно на территории Южной Кореи. Журналисты полагают, что в ближайшие дни его выпустят для пользователей из других стран.

В марте создатели популярного бенчмарка Geekbench исключили флагманы Samsung из рейтинга производительности. Представители сервиса рассказали, что таким образом отреагировали на намеренное замедление мощности смартфонов бренда.