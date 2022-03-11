Российское подразделение сервиса такси Gett реорганизуют

В Gett рассказали о реорганизации российского подразделения из-за геополитики

Российское подразделение сервиса такси Gett будет реорганизовано, такое решение приняли в глобальном офисе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании.

В пресс-релизе, выдержки из которого приводит агентство, говорится, что такое решение было принято на фоне оттока корпоративных клиентов из-за геополитической ситуации. «Многие корпоративные клиенты Gett уходят с российского рынка или приостанавливают деятельность, что существенно влияет на возможность компании реализовывать свою стратегию», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Gett в России рассказали, что детали реорганизации им неизвестны, пока работа продолжается в обычном режиме.

Gett основана в 2010 году в Израиле выходцем из России Шахаром Вайсером. Сейчас Gett работает в Израиле, США, России и Великобритании. В общей сложности с момента основания в Gett привлекли 913 миллионов долларов от Volkswagen, Access, Kreos, MCI и других инвесторов. В ноябре 2021 года Gett объявил о намерении выйти на биржу NASDAQ в результате объединения с «компанией-пустышкой» Rosecliff Acquisition Corp.